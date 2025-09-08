Alerta en el camp valencià: el sector citrícola reclama més suport

La Unió Llauradora ha reclamat a la Conselleria d’Agricultura un pla urgent de reconversió citrícola per afrontar l’envelliment de les plantacions i adaptar-les a les noves exigències del mercat.
L’organització proposa introduir varietats més demandades, patrons resistents a la sequera i mesures per resoldre la pinyolà, un problema històric que afecta la comercialització.
Des de LA UNIÓ consideren imprescindible destinar almenys dos milions d’euros a este pla, front als 300
El sector ha perdut quasi una quinta part de la seua superfície en els últims 25 anys i la producció s’ha reduït un 23%, fins als 2,7 milions de tones en l’última campanya. A més, un 35% dels camps té més de 25 anys i necessita renovació urgent.
La baixa rendibilitat, l’augment de plagues, la falta de relleu generacional i l’existència de varietats obsoletes expliquen esta situació. Per això, LA UNIÓ demana un compromís real per garantir el futur de la citricultura valenciana.