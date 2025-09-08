Alzira inicia el curs escolar 2025/26 amb 6.856 alumnes a les aules

Alzira arrenca el curs 2025/26 amb 6.856 alumnes matriculats i totes les places cobertes
L’alcalde Alfons Domínguez i la regidora d’Educació visiten diversos centres per donar la benvinguda als estudiants
Aquest dilluns han començat les classes a 6.856 escolars als col·legis i instituts de la ciutat. Tots els xiquets i xiquetes disposen de plaça, i en alguns cursos, com primer de primària, ja no hi ha cap vacant. La redistribució d’espais als centres ha permès garantir l’escolarització de tots els alumnes, tot i que continuen arribant sol·licituds fora de termini.
Les xifres aproximades per etapes són:
- 1r cicle infantil (1-2 anys, escoletes): 290 alumnes
- 2n cicle infantil (3-5 anys): 1.038 alumnes
- Primària: 2.625 alumnes
- Secundària: 1.807 alumnes
- Cicles formatius (Instituts i Florida CA): 306 alumnes
- Batxillerat: 637 alumnes
- CEE Carmen Picó: 155 alumnes
L’alcalde d’Alzira, Alfons Domínguez, i la regidora d’Educació, Virtuts Piera, han visitat diverses aules juntament amb altres regidors i regidores, com Andrés Gomis, Amèlia Blanquer, Vicent De la Concepción, Israel Pérez, Xavier Fernández i Xavi Pérez, per donar la benvinguda al nou curs escolar.