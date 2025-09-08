RIBERA
Alzira posa l’emergència climàtica com a eix vertebrador de les seues actuacions

Alzira crea una àrea específica per coordinar accions de resiliència i sostenibilitat davant el canvi climàtic

El pla municipal inclou infraestructures preventives, protocols d’emergència i programes educatius per a la ciutadania

L’Ajuntament d’Alzira ha obert el nou curs polític amb una aposta decidida per situar l’emergència climàtica com a eix central de totes les seues polítiques.

La nova Àrea d’Emergència Climàtica, Resiliència i Projectes Estratègics coordinarà les línies de treball per avançar cap a una ciutat sostenible, resilient i preparada davant dels reptes ambientals i socials.

El pla municipal s’estructura en quatre grans àmbits:

1. Planificació i preparació davant d’emergències

  • Revisió del Pla Territorial d’Emergències Municipal (PTEM).
  • Actualització de protocols, recursos humans i materials.
  • Identificació de zones vulnerables i millora de cartografies.

2. Infraestructures preventives

  • Neteja i desbrossament de barrancs i canals de protecció.
  • Execució de faixes perimetrals contra incendis en les urbanitzacions del Racó i Respirall (a partir del 15 de setembre).
  • Ampliació i millora de la xarxa de refugis climàtics, clau en episodis d’onades de calor.

3. Millora de la resposta davant emergències

  • Creació de grups d’alerta primerenca per a veïns en zones de risc.
  • Formació específica per al personal municipal i voluntariat.
  • Adequació del gimnàs del CEIP Vall de la Casella com a alberg provisional en cas d’inundacions o incendis.

4. Formació i cultura preventiva ciutadana

  • Programa educatiu per a escolars de primària i secundària (setembre-desembre 2025).
  • Secció setmanal en Alzira Ràdio: “En clau d’emergència climàtica”, amb informació pràctica per a famílies i veïns.

L’alcalde Alfons Dominguez, responsable de l’àrea, ha destacat que:

“Les emergències climàtiques ja no són un risc futur, sinó una realitat. Treballem per anticipar-nos, protegir el territori i preparar la ciutadania perquè Alzira siga una ciutat més resilient i amb millor capacitat de resposta.”

