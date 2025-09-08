Alzira posa l’emergència climàtica com a eix vertebrador de les seues actuacions

Alzira crea una àrea específica per coordinar accions de resiliència i sostenibilitat davant el canvi climàtic
El pla municipal inclou infraestructures preventives, protocols d’emergència i programes educatius per a la ciutadania
L’Ajuntament d’Alzira ha obert el nou curs polític amb una aposta decidida per situar l’emergència climàtica com a eix central de totes les seues polítiques.
La nova Àrea d’Emergència Climàtica, Resiliència i Projectes Estratègics coordinarà les línies de treball per avançar cap a una ciutat sostenible, resilient i preparada davant dels reptes ambientals i socials.
El pla municipal s’estructura en quatre grans àmbits:
1. Planificació i preparació davant d’emergències
- Revisió del Pla Territorial d’Emergències Municipal (PTEM).
- Actualització de protocols, recursos humans i materials.
- Identificació de zones vulnerables i millora de cartografies.
2. Infraestructures preventives
- Neteja i desbrossament de barrancs i canals de protecció.
- Execució de faixes perimetrals contra incendis en les urbanitzacions del Racó i Respirall (a partir del 15 de setembre).
- Ampliació i millora de la xarxa de refugis climàtics, clau en episodis d’onades de calor.
3. Millora de la resposta davant emergències
- Creació de grups d’alerta primerenca per a veïns en zones de risc.
- Formació específica per al personal municipal i voluntariat.
- Adequació del gimnàs del CEIP Vall de la Casella com a alberg provisional en cas d’inundacions o incendis.
4. Formació i cultura preventiva ciutadana
- Programa educatiu per a escolars de primària i secundària (setembre-desembre 2025).
- Secció setmanal en Alzira Ràdio: “En clau d’emergència climàtica”, amb informació pràctica per a famílies i veïns.
L’alcalde Alfons Dominguez, responsable de l’àrea, ha destacat que:
“Les emergències climàtiques ja no són un risc futur, sinó una realitat. Treballem per anticipar-nos, protegir el territori i preparar la ciutadania perquè Alzira siga una ciutat més resilient i amb millor capacitat de resposta.”