Carlet reobri el pont sobre el riu Magre com a símbol de resiliència i recuperació

El pont sobre el riu Magre, principal via d’accés al municipi, ha tornat a obrir-se al trànsit després d’onze mesos d’intenses obres.
L’acte inaugural va reunir a una àmplia representació institucional i va servir també per reconéixer la tasca de totes les associacions i entitats que van col·laborar en la recuperació del municipi després de la riuada.
Segons l’alcaldessa del Municipi, Laura Sáez, la reobertura del pont “no és només una resposta a la mobilitat i a la necessitat pràctica dels veïns i veïnes, sinó també un símbol de resiliència i la prova que la recuperació és ja una realitat”.
El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, va subratllar que la reobertura del pont, reconstruït amb una inversió de cinc milions d’euros aportats pel Govern espanyol i gestionats per la institució provincial, representa no sols la recuperació d’una infraestructura malmesa, sinó també una mostra de la capacitat del poble valencià per refer-se.
La delegada del Govern, Pilar Bernabé, va destacar que la reconstrucció del pont és resultat de la col·laboració entre administracions i va voler transmetre un missatge de tranquil·litat als valencians, assegurant que els processos de recuperació continuen i que la reconstrucció arribarà allà on siga necessària.
La posada en servei del pont reafirma el compromís de les institucions amb la seguretat i el benestar dels veïns, marcant un pas ferm cap a la recuperació completa del municipi.