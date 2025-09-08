RIBERA
La població d’Albal torna a les classes amb el 100% de les aules operatives

Els carrers s’han omplit este matí de xiquets i xiquetes carregats de motxilles, rialles i també d’un cert punt de nervis davant l’inici d’una nova etapa.

El so de les campanes i la imatge de les famílies acompanyant els més menuts han tornat a donar vida a l’entorn escolar després de les vacances d’estiu.

Els dos col·legis públics del municipi han reprès les classes amb total normalitat i amb la il·lusió de retrobar-se amb companys i mestres. Tot i això, encara hi ha algunes qüestions organitzatives i tasques de manteniment pendents d’acabar, una situació habitual en els primers dies de setembre.

El professorat, conscient de l’esforç que suposa per a moltes famílies la tornada a l’escola, ha volgut transmetre tranquil·litat i optimisme.

Amb energies renovades, enceten un curs que esperen que es desenvolupe amb la màxima normalitat i que permeta recuperar projectes educatius i activitats complementàries que s’havien vist afectades en anys anteriors.

En definitiva, una jornada marcada pels retrobaments, l’alegria i l’esperança d’un curs escolar ple d’aprenentatges i bones experiències.

