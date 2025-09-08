L’Entrà de la Mare de Déu de l’Oreto celebra els 70 anys dels parlaments dels tres personatges

L’Entrà de la Mare de Déu de l’Oreto commemora 70 anys dels parlaments dels tres personatges en una jornada emotiva i participativa
La tradició, amb danses i seguicis transmesos de generació en generació, ompli de cultura i emoció la plaça del País Valencià
L’Alcúdia va celebrar el passat diumenge 7 de setembre un dels actes rituals més estimats al voltant de la Mare de Déu de l’Oreto
L’Entrà commemora l’arribada de la imatge al poble en 1276, quan Pelegrí de Montagut, Senyor de l’Alcúdia, la va lliurar a Maria, un altre dels personatges clau de l’Entrà, després que el Papa Innocenci V li la regalara en la seua visita a Roma. Finalment Maria va fer entrega de la imatge al poble de l’Alcúdia, que en el dia de l’Entrà representa esta llegenda.
Efectivament, l’Entrà de l’Alcúdia té un marcat caràcter col·lectiu i participatiu, amb una desena de grups i danses que conformen el seguici, molts d’ells documentats ja al segle XVIII.
A més, la tradició dels balls passa de generació en generació, amb els components més veterans ensenyant els integrants més joves. I encara hi ha qui, amb 83 anys, té gana de seguir participant en la festa.
Des de l’Hort de Manus, la comitiva, encapçalada per les danses i seguida per la Mare de Déu dalt del carro de bous, va arribar a la Plaça del País Valencià, on els tres personatges a cavall llegiren els seus parlaments.
Uns parlaments en valencià que, enguany, compleixen 70 anys, ja que van ser escrits per Innocenci Signes al 1955. La nit va acabar entre llàgriments i vítols a la Mare de Déu de l’Oreto, que posaren el punt i final a una jornada molt especial per a l’Alcúdia.