Picassent viu els seus dies grans en honor a la seua patrona: la Mare de Déu de Vallivana

Picassent celebra els dies grans de la Mare de Déu de Vallivana amb missa, processó i estrena d’una oda simfònica
Fervor, música i tradició marquen les festes patronals amb la processó i la mascletà com a moments destacats
Picassent ha viscut el cap de setmana i el dilluns dia 8 els dies grans de la festa de la població. Durant la jornada del diumenge, vespra del dia gran de la població, Picassent va estrenar l’Oda simfònica a la Mare de Déu de Vallivana, patrona de la ciutat.
La Plaça de l’Ermita va ser l’escenari de presentació del nou himne que s’ha afegit al patrimoni cultural de la població, encarrega per l’Ajuntament al compositor Hugo Chinesta i interpretat per la Banda Simfònica de la Societat Artístico Musical de Picassent, baix la batuta del seu director, Victor Soria.
Deixat enrere el dia de la vespra amb l’estrena de l’oda, els picassentins s’han omplit d’emoció i devoció en el dia gran de la població, la Mare de Déu de Vallivana. A les 9 del matí, tots els veïns i veïnes estaven citats a l’esplanada de l’Ermita per a la missa de campanya. Allí, el cor de l’Associació d’Amics de Cristòfor Aguado i l’orquestra de la Societat Artístico Musical de Picassent han oferit les seues interpretacions més solemnes.
Una vegada finalitzat l’acte d’eucaristia, començava el trasllat de la imatge fins a l’església de Sant Cristòfol Màrtir, un acte carregat de sentiment i fervor previ a la processó de la vesprada.
El trasllat de la Mare de Déu de Vallivana s’ha viscut amb molta devoció a Picassent i hui tots els veïns i veïnes ho han fet notar. El matí del dia gran de la ciutat ha conclòs amb una espectacular mascletà, que ha donat pas a l’acte més solemne de la jornada: la tradicional processó.
Aquest acte finalitzarà amb el cant de la Carxofa, interpretat pel xiquet Gabriel André Padilla Velasco. Les festes de Picassent posaran el seu punt final el pròxim 10 de setembre amb la tradicional Coetà.