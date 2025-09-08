Precaució per fortes precipitacions i tempesta elèctrica a la Comunitat Valenciana

Durant la jornada de hui, l’Agència Estatal de Meteorologia ha activat una alerta taronja per fortes pluges a diverses comarques de la província de València.
L’avís afecta especialment les zones de les Riberes del Xúquer i part de l’Horta, on s’esperen precipitacions intenses i localment persistents.
Segons la previsió, les pluges podrien començar a registrar-se a partir de les 12 del migdia i prolongar-se fins a la mitjanit, la qual cosa obliga a extremar les precaucions en desplaçaments i activitats a l’aire lliure. Els fenòmens podran anar acompanyats de granís, aparell elèctric i ratxes fortes de vent de manera puntual.
Les intensitats horàries podrien arribar a superar els 40 litres per metre quadrat en una hora i acumular-se més de 80 litres en menys de 12 hores. Aquestes condicions podrien activar xicotets barrancs i generar problemes d’acumulacions d’aigua a la xarxa viària.
Els serveis d’emergència recorden la importància d’evitar zones inundables i de seguir en tot moment les indicacions oficials. Es recomana mantindre’s informats a través de la web del 1·1·2 CV, dels avisos d’AEMET i mitjançant l’aplicació mòbil d’emergències.
De cara als pròxims dies, les alertes meteorològiques es desplaçaran cap al nord de la Comunitat Valenciana, on també es preveu inestabilitat i episodis de pluges intenses.