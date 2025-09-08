Tous viu amb intensitat els premis literaris de la població

El dissabte 6 de setembre, la població de Tous es va vestir de gala per acollir una cita molt especial amb la cultura i la literatura
La plaça de Sant Miquel es van omplir d’assistents per celebrar una nova edició dels Premis Literaris de Tous
La plaça de Sant Miquel es van omplir d’assistents per celebrar una nova edició dels Premis Literaris de Tous, que enguany tenien un caràcter doble: es va fer entrega tant dels guardons corresponents a l’XI edició com també a la XII, ajornada l’any anterior. Una cita carregada d’emoció pel record Antonio Torres Sanchis, antic membre del jurat.
Aquests premis es van celebrar per primera vegada l’any 2013 i, enguany, arriben a la seua dotzena edició, convertint-se ja en una cita consolidada dins de l’àmbit cultural i literari del municipi. Des dels seus inicis, el certamen ha tingut com a objectiu fomentar la creativitat i donar veu als autors i autores locals i comarcals.
Entre les categories que es premien es troben la Poesia, la Narrativa i l’Assaig, cadascuna d’elles dividida en les dues llengües oficials: valencià i castellà. Aquesta estructura permet reconéixer la riquesa cultural i lingüística del nostre entorn, alhora que incentiva la participació d’un major nombre de concursants
Amb el pas dels anys, els guardons han aconseguit consolidar-se i atraure tant a joves talents com a escriptors més experimentats, convertint-se en un punt de trobada entre generacions i estils literaris diversos.