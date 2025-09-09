Agricultura proposa impulsar un Pla de Reconversió Citrícola en la Comunitat Valenciana

La Generalitat planteja varietats més competitives i explotacions modernitzades per al sector citrícola
Objectiu: frenar l’abandonament de camps i reforçar la presència en mercats internacionals
La Conselleria d’Agricultura ha plantejat al sector la posada en marxa d’un Pla de Reconversió de Cítrics amb l’objectiu d’introduir varietats més competitives i rendibles, donar resposta al problema de la pinyolà i la presència de llavors derivada de noves varietats pol·linitzadores, i impulsar la modernització de les explotacions davant l’abandonament progressiu de camps.
A més, el pla busca millorar la comercialització i la internacionalització de la producció citrícola valenciana, reforçant la presència del producte en mercats estrangers i incrementant la seua competitivitat.
Finalment, la consellera Barrachina ha subratllat que el Consell treballarà de la mà del sector perquè “volem garantir l’èxit del pla i, per a això, ha de nàixer del consens i la col·laboració amb les organitzacions agràries; només així aconseguirem que es convertisca en una eina real i efectiva”.