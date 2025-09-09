Cullera a Escena’ obri els diumenges de tardor amb la 22a edició

22a edició amb obres de comèdia, drama i homenatges del 21 de setembre al 23 de novembre
Casa de la Cultura de Cullera, punt de trobada escènic amb entrada a 5 €
Dates i lloc:
- Del 21 de setembre al 23 de novembre, a la Casa de la Cultura de Cullera, totes les actuacions a les 19:00 h.
- Entrades a 5 €, disponibles a agendacullera.com o a la Casa de la Cultura.
Programació de les obres participants:
- ‘La cena de las tentaciones’ – 21 de setembre
- Un sopar veïnal es converteix en una vetlada plena de secrets, desitjos i situacions còmicament incòmodes.
- ‘7 años’ – 28 de setembre
- Quatre socis d’una empresa de tecnologia afronten un mediador que decidirà qui assumirà la culpa d’un frau fiscal.
- ‘La vida de Brian’ – 5 d’octubre
- Brian, nascut el mateix dia que Jesucrist, viu una vida paral·lela plena de malentesos i humor àcid.
- ‘Rebeldías Posibles’ – 12 d’octubre
- Quatre persones lluiten contra normes socials injustes amb humor i ironia per aconseguir justícia.
- ‘Rita’ – 19 d’octubre
- Comèdia sobre família, vincles matern-filials i dignitat en les decisions sobre la vida i la mort.
- ‘Los centros de Lorca’ – 9 de novembre
- Un projecte teatral sobre Lorca que entrellaça escenes de les seves obres amb la vida dels personatges i temes socials.
Gala de cloenda:
- 23 de novembre, 19:00 h
- Actuació del còmic Óscar Tramoyeres
- Homenatge a Puri Fariza, actriu, dramaturga i directora teatral, per més de 30 anys de trajectòria i la seva aportació a la cultura en valencià i al teatre infantil.
Altres detalls:
- La regidora de Cultura, Sílvia Roca, destaca la qualitat i varietat de les obres.
- La mostra és un punt de trobada cultural i escènic consolidat després de dues dècades.