El Govern prohibirà fumar i vapear a menors d’edat

Prohibició expressa de fumar i vapear per a menors per reforçar la seva protecció
La reforma completa la normativa existent, que fins ara només limitava la venda de tabac a menors
El Consell de Ministres ha aprovat un Anteprojecte de Llei del Tabac que estableix de manera expressa la prohibició de fumar i vapear per part dels menors, un aspecte que fins ara no estava regulat.
Fins ara, la Llei del Tabac només prohibia la venta o lliurament de tabac a menors, però no regulava directament el consum per part d’ells. Amb aquesta reforma, es pretén reforçar la protecció de la salut dels joves i evitar l’inici precoç en l’ús de tabac i productes relacionats.