Gan Pampols presenta el Pla Endavant de Recuperació a les associacions de víctimes de la DANA

El Pla Endavant fixa 343 mesures per protegir persones, anticipar riscos i transformar el territori
La Guia Informativa sobre Catàstrofes Naturals oferirà protocols i consells pràctics a la ciutadania
El vicepresident segon i conseller per a la Recuperació Econòmica i Social, Francisco José Gan Pampols, ha exposat davant sis associacions de víctimes i afectats per la DANA el Pla Endavant de Recuperació, aprovat pel Consell el passat 31 de juliol.
Durant la trobada, Gan Pampols ha remarcat que les persones són el centre de gravetat de qualsevol reconstrucció, i que la recuperació “només serà plena si arriba a tots els afectats”. Per això, són el primer pilar del pla, junt al teixit empresarial, el medi ambient i el teixit social i comunitari.
El Pla Endavant inclou 343 mesures orientades a:
- Protegir persones i béns davant futures catàstrofes.
- Preveure i anticipar riscos naturals.
- Transformar el model territorial per avançar cap a una Comunitat Valenciana més justa i resilient.
A més, el vicepresident ha avançat les línies del Pla Director d’Anàlisi, Anticipació i Reacció davant Catàstrofes Naturals, que busca una resposta més eficient i coordinada davant situacions de risc. Aquest pla es fonamenta en principis com anticipació, direcció única, informació rellevant, inclusió i vulnerabilitat i millora contínua.
En este marc, Gan Pampols ha fet entrega a les associacions de la Guia Informativa sobre Catàstrofes Naturals, un document que arreplega consells, protocols i instruccions pràctiques de prevenció i resposta davant emergències. Aquesta guia serà distribuïda pròximament tant en format digital com en paper, a través d’ajuntaments, entitats i col·lectius socials.
Al final de la reunió, el vicepresident ha respost a les preguntes i inquietuds plantejades pels representants de les associacions de víctimes de la DANA.