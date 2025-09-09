Mazón es reunix amb el conseller d’Emergències i Interior per a analitzar la situació provocada pel temporal de pluja i vent

El Consell coordina mesures davant l’episodi de fortes pluges i vent a la Comunitat Valenciana
Mazón i Valderrama mantenen contacte amb diputacions i ajuntaments per garantir la seguretat
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha mantingut este migdia, a les 13.00 hores, una reunió telemàtica amb el conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, per a analitzar la situació provocada pel temporal de pluja i vent que afecta des d’ahir la Comunitat Valenciana, sobretot a la província d’Alacant, on s’espera que a partir del migdia es done el major grau d’intensitat de precipitacions.
El cap del Consell seguix la situació des de la sede de Presidència a Alacant, en contacte permanent amb els presidents de les tres diputacions provincials i amb els alcaldes de les localitats que poden vore’s afectades per l’episodi de fortes pluges i vent.
A la reunió han assistit també l’alcalde d’Alacant, Luis Barcala, el director general de Coordinació dels Serveis de Prevenció, Extinció d’Incendis i Salvament (SPEIS), Alberto Martín, la vicepresidenta de la Diputació d’Alacant, Ana Serna, la secretària autonòmica d’Emergències i Interior, Irene Rodríguez, i el director general d’Innovació en Emergències, Raúl Quílez.
El conseller Valderrama ha traslladat al president els resultats i les previsions tractades en la reunió de coordinació davant l’episodi de pluges, celebrada este matí al Centre de Coordinació d’Emergències de l’Eliana (València).