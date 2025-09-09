Sueca inicia el nou curs escolar 2025-2026 amb 3.895 alumnes matriculats

Sueca comença el curs amb 3.895 alumnes i un lleuger increment respecte a l’any passat
Centres i Ajuntament preparats per garantir qualitat educativa i atenció a tots els alumnes
Sueca ha començat el curs escolar amb un increment en les escolaritzacions respecte a l’any anterior. En total, el nombre d’alumnes matriculats als 11 centres públics i concertats, incloent les entitats menors del Perelló i Mareny de Barraquetes, ascendeix a 3.895 alumnes, 45 més que en el curs anterior.
Distribució per nivells
- Infantil: 601 matriculacions
- Primària: 1.550 alumnes
- ESO: 1.364 alumnes
- Batxillerat: 380 alumnes
La regidora d’Educació, Roser Viñoles, ha donat la benvinguda a tot l’alumnat destacant que “Sueca compta amb un increment de matriculacions, cosa que reflecteix una població creixent, oberta i solidària, positiva per al futur de la ciutat”.
Esforç dels centres i de l’Ajuntament
Viñoles ha agraït el gran esforç dels centres escolars públics i de l’Ajuntament per tenir els col·legis a punt per a l’inici del curs. Alhora, ha reivindicat la intervenció de la Generalitat Valenciana, competència en educació, especialment en el CEIP Cervantes, per a millorar les instal·lacions i garantir la qualitat educativa.
Record a qui no té accés a l’educació
La regidora també ha tingut un record per als infants que no podran assistir a l’escola, com els xiquets i xiquetes palestines, ressaltant la necessitat de reivindicar el dret a l’educació i el benestar de tots els nens i nenes.