València reforça el Servei de Bombers amb nova seu, vehicles i instal·lacions de pràctiques

Nova seu, vehicles i instal·lacions de pràctiques reforcen la capacitat dels Bombers
Inversió de més de 18 milions d’euros per millorar seguretat i eficiència del servei
La alcaldessa de València, María José Catalá, ha visitat les obres de la nova seu administrativa i de direcció del Departament de Bombers, situada al parc central de l’avinguda de la Plata.
Nova seu de Bombers:
- Inversió de 12,8 milions d’euros; finalització prevista per a principis de 2027.
- Edifici de 6 plantes, planta baixa i soterrani, amb 6.976 m².
- Albergarà unitats sanitària, de intervenció, prevenció i protecció civil, logística, així com espais de formació i reunions.
- Aparcament: 59 cotxes, 26 motos i 17 bicicletes a l’interior; a l’exterior, 42 vehicles, 8 motos i 10 bicicletes.
Nous vehicles i equipament:
- Compra de 9 vehicles més per 5,3 milions d’euros, sumant-se als 20 adquirits en el mandat actual.
- Vehicles inclouen: 3 furgons de salvament, 1 de reserva d’aire, 2 de transport logístic, 1 autobomba urbana pesada, 1 forestal i 1 escalera de 55 m.
Efectius en grans incendis:
- Representació de bombers valencians que van actuar a León durant els grans incendis de l’estiu, amb dos contingents de 11 bombers cadascun.
Renovació del camp de pràctiques:
- Modernització de 4 contenidors i adquisició de 4 nous per a pràctiques d’incendis interiors.
- Inversió total: 266.182 euros.
Catalá ha destacat que els Bombers són els àngels de la guarda de la ciutat i que fortalir aquest servei és una prioritat per a la ciutat de València.