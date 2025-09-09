RIBERA
València reforça el Servei de Bombers amb nova seu, vehicles i instal·lacions de pràctiques

Inversió de més de 18 milions d’euros per millorar seguretat i eficiència del servei

La alcaldessa de València, María José Catalá, ha visitat les obres de la nova seu administrativa i de direcció del Departament de Bombers, situada al parc central de l’avinguda de la Plata.

Nova seu de Bombers:

  • Inversió de 12,8 milions d’euros; finalització prevista per a principis de 2027.
  • Edifici de 6 plantes, planta baixa i soterrani, amb 6.976 m².
  • Albergarà unitats sanitària, de intervenció, prevenció i protecció civil, logística, així com espais de formació i reunions.
  • Aparcament: 59 cotxes, 26 motos i 17 bicicletes a l’interior; a l’exterior, 42 vehicles, 8 motos i 10 bicicletes.

Nous vehicles i equipament:

  • Compra de 9 vehicles més per 5,3 milions d’euros, sumant-se als 20 adquirits en el mandat actual.
  • Vehicles inclouen: 3 furgons de salvament, 1 de reserva d’aire, 2 de transport logístic, 1 autobomba urbana pesada, 1 forestal i 1 escalera de 55 m.

Efectius en grans incendis:

  • Representació de bombers valencians que van actuar a León durant els grans incendis de l’estiu, amb dos contingents de 11 bombers cadascun.

Renovació del camp de pràctiques:

  • Modernització de 4 contenidors i adquisició de 4 nous per a pràctiques d’incendis interiors.
  • Inversió total: 266.182 euros.

Catalá ha destacat que els Bombers són els àngels de la guarda de la ciutat i que fortalir aquest servei és una prioritat per a la ciutat de València.

