Bons Comerç Dana: 10 milions d’euros per a reactivar el comerç local en 26 municipis afectats per la DANA

La Diputació llança la campanya Bons Comerç Dana per a revitalitzar els establiments afectats per la DANA
Els consumidors podran adquirir 95.000 bons de 100 euros per reactivar el comerç local en 26 municipis
La Diputació de València, junt amb Cámara València i Caixa Popular, ha presentat al Mercat d’Aldaia la campanya Bons Comerç Dana, destinada a impulsar l’activitat dels establiments afectats per la riuada del 29 d’octubre de 2024.
La Diputació aporta 5 milions d’euros, que poden generar un impacte econòmic total de 10 milions d’euros si els consumidors adquireixen els 95.000 bons de 100 euros.
Els bons podran comprar-se a partir de l’11 de setembre, amb preferència per als residents dels municipis afectats durant el primer mes. La venda s’ampliarà a la resta del públic fins al 31 de desembre.
La campanya inclou 26 municipis, entre els quals figuren Aldaia, Catarroja, Alfafar, Paiporta, Alaquàs, Xirivella, Algemesí, Chiva, Cheste, Utiel o Loriguilla.
Funcionament: els consumidors paguen 50 euros per cada bo, i la Diputació cobreix l’altra meitat. Cámara València supervisa l’adhesió dels comerços i Caixa Popular assumeix les despeses bancàries.
Objectiu: reactivar el comerç local, reduir la pèrdua de llocs de treball i contribuir a la vida i convivència dels municipis afectats.
Vicent Mompó, president de la Diputació, ha remarcat que “un poble sense comerç és un poble sense vida” i ha reclamat a l’Estat l’avançament d’almenys la meitat de les indemnitzacions. Natàlia Enguix, vicepresidenta i responsable de Promoció Econòmica, ha destacat que la iniciativa és ràpida, directa i sense burocràcia, per ajudar comerços sovint oblidats en la gestió de catàstrofes.
L’alcalde d’Aldaia, Guillermo Luján, ha afegit que “la millor manera d’ajudar al comerç local és comprar-hi”, ressaltant la col·laboració amb les associacions de comerciants i la importància de la campanya per revitalitzar la comunitat local.