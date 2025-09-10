Els agents de la CHJ abandonaren la zona zero de la DANA entre les 15 i les 17 hores

La CHJ detalla els horaris i incidències dels agents mediambientals durant la DANA del 29 d’octubre
El seguiment de la crisi i la coordinació amb les autoritats es van veure dificultats per absències i problemes logístics
La Confederació Hidrogràfica del Xúquer (CHJ) indica, en un document remés a Les Corts Valencianes, que la majoria dels agents mediambientals que treballaven el 29 d’octubre a la zona zero de la DANA van fer-ho en torn de matí, i només tres agents en el de tarda, fins a les 17:00 hores.
Detall de la jornada laboral:
Dels vuit agents actius en la zona més afectada, cinc van treballar entre les 07:30 i les 15:30 hores, i els tres restants entre les 08:00 i les 17:00 hores.
Dos dels agents, cap de zona i responsable de subzona, van treballar de 8:00 a 17:00 hores els dies 28, 29, 30 i 31 d’octubre.
Un altre agent responsable de subzona es va ausentar després del 29 d’octubre per defunció d’un familiar, mentre que un altre estava de baixa mèdica i un altre va patir la pèrdua del vehicle durant les tasques al sector d’Utiel.
Les labors principals van consistir en:
Vigilància del domini públic hidràulic.
Atenció a sol·licituds d’informació de les unitats administratives per al seguiment del fenomen de avingudes.
En dies posteriors, avaluació de danys i resolució de dubtes a les persones, tot i les dificultats d’accés i disponibilitat de vehicles.
Complementàriament, es realitzava elaboració d’informes i gestió de la informació des d’oficina o des del domicili.
Seguiment del president de la CHJ, Miguel Polo:
Va suspendre la seva agenda oficial per centrar-se en les actuacions de la DANA, amb reunions internes, atenció a premsa i visites a zones afectades.
Utilitza telèfon personal, des del qual va fer seguiment dels rius Júcar, Magro i Albaida, comunicant-se amb alcaldes, agents i veïns.
Entre les 09:18 i 18:28 hores del 29 d’octubre, va mantenir diverses crides telefòniques per actualitzar-se sobre la situació del río Magro, Utiel, baix Turia i barranc del Poyo, així com informar la delegada del Govern i coordinar amb el Ministeri per la Transició Ecològica sobre la situació de la presa de Forata.
El document reflecteix, segons la CHJ, els problemes de coordinació telemàtica amb el CECOPI i la indecisió de la consellera de Justícia i Interior de la Generalitat Valenciana durant la gestió de la crisi.