La cooperativa alzirenya alera de la mosca blanca a este mes de setembre.

Setembre marca un moment clau per al control de diverses plagues que afecten els cultius de caqui i cítrics a la Comunitat Valenciana.
Actualment, la mosca blanca es troba en els últims estadis de la segona generació, i es preveu l’inici de la tercera ara a setembre.
Els experts recorden que és en aquest moment quan resulta més eficaç aplicar tractaments, especialment en els estadís de desenvolupament N1 i N2, per evitar complicacions com la instal·lació de la negrilla, molt difícil de controlar una vegada establerta.
També és època de màxima activitat de la mosca mediterrània (Ceratitis capitata), una de les principals amenaces per a cítrics i caqui, per la qual cosa es recomana extremar la vigilància i aplicar mesures preventives.
Les autoritats agràries recorden que, davant la presència de fruita afectada per plagues com el cotonet o la mosca blanca, no s’han de realitzar tractaments amb l’objectiu d’avançar la maduració. Aquesta pràctica no resulta eficaç i pot comprometre la qualitat de la collita.
En canvi, el que sí es recomana és realitzar un o dos tractaments addicionals per assegurar la conservació de la fruita fins al mes de desembre. Així mateix, els tècnics aconsellen esperar que la fruita ja afectada es “purge” i caiga de manera natural, permetent que l’arbre continue amb el seu cicle i que la resta de la collita mantinga unes condicions òptimes per a la comercialització.