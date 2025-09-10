La Generalitat construirà 80 vivendes per als damnificats de les riuades de Torrent i Albal

El Pla Vive Dana impulsarà 80 vivendes industrialitzades a Torrent i Albal per a famílies afectades per les riuades
La Generalitat destina 15 milions d’euros a habitatge públic amb lloguer assequible i terminis de construcció reduïts
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat que el Consell aprovarà en el pròxim ple el primer plec de condicions a Espanya per a la construcció de prop de 80 vivendes industrialitzades destinades a les persones afectades per les riuades de Torrent i Albal.
La iniciativa compta amb una inversió de 15 milions d’euros de fons propis i s’emmarca dins del Pla Vive Dana, amb l’objectiu d’oferir una resposta àgil davant emergències habitacionals.
Cada municipi comptarà amb 40 vivendes que s’ubicaran en sòl de l’EVHA i formaran part del parc públic de la Generalitat, amb lloguer assequible per a les famílies damnificades.
Segons Mazón, la industrialització de vivenda pública permet reduir terminis i garantir solucions sostenibles i de qualitat. Els habitatges estaran acabats en 15 mesos. A més, el Consell preveu noves licitacions per arribar a 250 vivendes protegides en municipis afectats per les inundacions.