La Generalitat llança la campanya ‘L’esport de hui serà la salut de demà’

La Generalitat impulsa l’activitat física en xiquets i joves més enllà de l’educació física obligatòria
L’estudi de l’Observatori de l’Esport revela que la pràctica esportiva millora salut, confiança i reduïx l’ús de pantalles
La Generalitat, a través de la Direcció General d’Esport, ha posat en marxa la campanya ‘L’esport d hui serà la salut de demà’ per a fomentar la pràctica esportiva entre els més joves més enllà de l’àmbit escolar obligatori.
Segons ha explicat el director general d’Esport, Luis Cervera, l’objectiu és concienciar sobre la importància de practicar esport en la infància i la joventut, a més de l’activitat que ja es realitza a través de l’assignatura d’Educació Física.
La campanya es basa en un estudi sobre els hàbits esportius en edat escolar a la Comunitat Valenciana, realitzat pel Observatori de l’Esport de la Comunitat Valenciana en col·laboració amb la Càtedra d’Estudis Esportius de la Universitat Politècnica de València. L’estudi analitza 6.277 estudiants de 124 centres educatius, amb edats entre 6 i 16 anys.
Dades destacades de l’estudi:
- La pràctica esportiva beneficia la salut física i mental, augmenta la confiança en un mateix i reduïx el temps d’exposició a pantalles.
- Només el 11,5 % dels estudiants actius passa més de cinc hores diàries davant de pantalles, en comparació amb el 17,6 % dels que no practiquen esport.
- La participació en activitats esportives és del 84,2 % en xics i 69,2 % en xiques, amb una disminució a mesura que augmenta l’edat.
- La pràctica organitzada (clubs, federacions, ajuntaments) és més habitual (76,5 %) que la pràctica individual (57,7 %).
Motivacions i beneficis:
- El gust i la satisfacció és la principal raó de fer esport (85,1 % dels xics i 82,4 % de les xiques).
- Altres motius inclouen estar en forma (23,8 %) i aspirar a ser esportista professional (10,4 %).
- Els estudiants que practiquen esport perceben millor la seua salut i aparença física i mostren més perseverança i confiança en els altres que els que no practiquen.
Motius per no practicar esport:
- Falta de temps: 29,5 % dels xics i 35,7 % de les xiques.
- Falta d’interès: 16,5 %.
- Absència d’activitats pròximes al domicili: 13 %.
- Obligació d’estudiar: 12 %.
- Cost econòmic: 10,7 %.
Segons Luis Cervera, esta és la primera vegada que es realitza un estudi d’aquest tipus, i els resultats reforcen la necessitat de fomentar l’exercici físic per als infants i joves, destacant la relació entre esport i benestar físic, social i tecnològic.
En paraules del director general: “El esport d’avui serà la salut de demà“, com a estil de vida que aporta beneficis físics i mentals al llarg de tota la vida.