La policia local prepara sessions informatives davant situacions d’emergència

La Policia Local de València ampliarà la seua col·laboració amb els centres educatius de la ciutat per a impartir formació sobre com actuar davant situacions d’emergència.
Així ho ha anunciat el regidor de Seguretat i Mobilitat, Jesús Carbonell, en la inauguració de les jornades del pla València + Segura dirigides als agents de barri.
Carbonell ha destacat que, gràcies a la col·laboració de la Universitat de València, els policies podran modernitzar els continguts que ja ofereixen als escolars i incorporar mòduls específics de prevenció i actuació davant riscos naturals, especialment les inundacions. El programa inclourà materials didàctics adaptats, exercicis pràctics i dinàmiques participatives.
El programa de formació, liderat per la UV, es completarà dins d’ajudar a Prevenir, que el curs passat va arribar a més de 70.000 escolars i veïns de la ciutat.