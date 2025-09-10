La Unió demana al Govern que faça pressió per establir tractament de fred.

La Unió Llauradora i Ramadera denuncia que Israel ha tingut un total de sis intercepcions en magranes per la plaga de la Thaumatotibia leucotreta o Falsa Arna
L’organització sol·licita al Govern d’Espanya que faça pressió a les autoritats comunitàries per establir el tractament en fred als enviaments de fruites i hortalisses procedents d’aquest país, fins que es garantisca la seguretat fitosanitària de les seues exportacions
La Falsa Arna és una plaga de quarantena per a la Unió Europea que amenaça cultius com els cítrics, el caqui, els fruiters de pinyol, la magrana o l’alvocat. Davant el risc d’entrada d’aquesta plaga al camp valencià, LA UNIÓ reclama les mateixes mesures que ja s’apliquen a països com Sud-àfrica o Zimbàbue, on el tractament en fred és obligatori des de juliol de 2022.
Les dades d’agost recullen també altres deteccions preocupants: la presència del fong Phyllosticta citricarpa, causant de la taca negra dels cítrics, en enviaments de Sud-àfrica i l’Argentina; i de la bactèria Xanthomonas citri, responsable del càncer dels cítrics, en lots procedents de l’Uruguai i el Brasil.
Segons LA UNIÓ, aquest historial d’intercepcions demostra la vulnerabilitat del sistema actual i posa en perill la citricultura i altres cultius valencians, alhora que evidencia una falta d’equitat, ja que a la producció comunitària se li exigeixen alts estàndards mediambientals i de sostenibilitat que no sempre es compleixen en les importacions de tercers països.