Les biblioteques, preparades per a rebre el nou curs

Amb la tornada a les escoles i al treball, les biblioteques es preparen també per a rebre el nou curs.
Els xiquets i xiquetes són els grans protagonistes de les activitats que s’organitzen als diferents municipis, en col·laboració amb els col·legis i instituts
L’originalitat i la creativitat han d’anar de la mà per oferir una programació que permeta un treball transversal entre biblioteca, escoles, col·lectius i població general.
En un moment d’auge de les pantalles, les àrees culturals dels diferents municipis tenen una gran tasca per fomentar el gust per la lectura, apropant-la d’una manera lúdica.
Adults i adolescents també tenen cita a la biblioteca, amb clubs de lectura i les últimes novetats literàries a l’abast.
La Biblioteca Pública Municipal Enric Valor de Manises, que ja va celebrar amb gran èxit la primera edició de la Bibliopiscina este estiu, convida tot el món a interessar-se per les activitats que s’organitzen al llarg de l’any i a acostar-se a les seues instal·lacions per descobrir la lectura idònia.