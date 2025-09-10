Metrovalència modifica el servei entre València Sud i Torrent Avinguda per obres a Picanya

Metrovalència modifica el servei del tram València Sud-Torrent Avinguda aquest cap de setmana per obres d’accessibilitat a Picanya
Les obres, iniciades després de les riuades, afectaran alguns trajectes, amb recomanacions de transbordament i reforç d’informació a viatgers
Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) modificarà durant el proper cap de setmana el servei del tram València Sud-Torrent Avinguda, pel qual circulen les Línies 1, 2 i 7 de Metrovalència, a causa de les obres previstes a l’estació de Picanya.
Detalls de la modificació:
- Comença a les 22:50 h del divendres 12 de setembre i finalitza a les 5:50 h del dilluns 15 de setembre.
- La circulació per l’estació de Picanya es farà per una única via, cosa que obligarà a reduir el nombre de trens habituals en aquest tram.
- Les obres tenen com a finalitat millorar les condicions d’accessibilitat dels andans, especialment per a persones amb mobilitat reduïda, i són continuació dels treballs iniciats després de les inundacions del 29 d’octubre.
Impacte en els usuaris:
- Els trens de Línia 1 amb origen Bétera i destinació Castelló, l’Alcúdia o Picassent seguiran circulant amb normalitat, igual que els de la Línia 7 (Marítim-Torrent Avinguda).
- Els viatgers de les Línies 1 i 2 amb destinació Torrent i Torrent Avinguda acabaran el trajecte a l’estació de València Sud, excepte els primers i últims serveis. Es recomana fer transbordament a Safranar per continuar el trajecte.
- Els usuaris del parcament dissuasiu gratuït de València Sud podran concloure el viatge a aquesta estació sense transbordament.
Mesures de suport:
- Metrovalència reforçarà el personal d’atenció al client al tram comprès entre Safranar i Torrent Avinguda.
- Es millorarà la informació a viatgers a través de estacions, teleindicadors, pantalles i megafonia.
- Consultes d’horaris i freqüències disponibles a www.metrovalencia.es, telèfon 900 46 10 46 i l’app oficial de Metrovalència.
Reconstructió de la xarxa:
- Tot i que la xarxa de metro i tramvia és totalment operativa, queden alguns treballs pendents, com els de l’estació de Picanya.
- FGV ha destinat fins al moment 142,5 milions d’euros en gairebé 50 contractes per a reparar els danys causats per la riuada, especialment al Punt de Comandament, tallers de València Sud, oficines i el tram Sant Isidre-Castelló.