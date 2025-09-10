Rovira: “Educació valenciana: reconstrucció, gratuïtat de 0 a 3 anys i salut mental”

Rovira anuncia un curs 2025-2026 marcat per la reconstrucció post-DANA, la gratuïtat de 0 a 3 anys i el reforç de la salut mental
Educació valenciana aposta per la llibertat educativa, més places de Formació Professional i suport integral al professorat i alumnat
El conseller d’Educació, José Antonio Rovira, ha presentat el curs acadèmic 2025-2026 com el del compliment complet de la llei de llibertat educativa, la gratuïtat de 0 a 3 anys, el reforç de la Formació Professional i la reconstrucció de les zones afectades per la DANA.
Reconstructció educativa
- La DANA va afectar més de 48.000 alumnes.
- La Generalitat ha invertit 70 milions d’euros, amb un pressupost total previst de 140 milions, finançat principalment amb recursos propis.
- S’han creat solucions “a mida”: aules prefabricades, trasllat d’instituts i suport als centres afectats.
Gratuïtat de 0 a 3 anys
- Consolidada com a mesura universal per a totes les famílies.
- Inversió de més de 160 milions d’euros.
- 14.321 infants ja s’han incorporat al curs, amb matrícula oberta durant tot l’any.
Formació Professional i personal docent
- 165.000 places disponibles, 43 nous títols i 17 cursos de especialització.
- Incorporació de 1.482 docents més, amb un total de 83.592 professionals.
- Ratios per sota del màxim legal: 21 alumnes infantil/primària, 24 secundària i 28,5 batxillerat.
Salut mental juvenil
- Implementació del Pla Valencià de Salut Mental i Addiccions, amb professinals sanitaris en els centres i centres de dia especialitzats.
- Finançament assegurat per quatre anys.
Decret de convivència escolar
- Regulació de l’ús de dispositius mòbils i reforç de la figura del professor davant la violència física o digital.
Llibertat educativa i equilibri lingüístic
- 50,53% de les famílies han triat valencià com a llengua base i 49,47% castellà.
- El 99,8% dels alumnes estudien en la llengua triada.
- Expedició de més de 100.000 certificats de competència lingüística.
Rovira ha destacat que, tot i la tragèdia de la DANA, la Generalitat continua apostant per la reconstrucció, la gratuïtat, la qualitat educativa i la protecció del professorat, assegurant que les famílies tenen capacitat de decisió sobre l’ensenyament dels fills.