Rovira: “Educació valenciana: reconstrucció, gratuïtat de 0 a 3 anys i salut mental”

Rovira anuncia un curs 2025-2026 marcat per la reconstrucció post-DANA, la gratuïtat de 0 a 3 anys i el reforç de la salut mental

Educació valenciana aposta per la llibertat educativa, més places de Formació Professional i suport integral al professorat i alumnat

El conseller d’Educació, José Antonio Rovira, ha presentat el curs acadèmic 2025-2026 com el del compliment complet de la llei de llibertat educativa, la gratuïtat de 0 a 3 anys, el reforç de la Formació Professional i la reconstrucció de les zones afectades per la DANA.

Reconstructció educativa

  • La DANA va afectar més de 48.000 alumnes.
  • La Generalitat ha invertit 70 milions d’euros, amb un pressupost total previst de 140 milions, finançat principalment amb recursos propis.
  • S’han creat solucions “a mida”: aules prefabricades, trasllat d’instituts i suport als centres afectats.

Gratuïtat de 0 a 3 anys

  • Consolidada com a mesura universal per a totes les famílies.
  • Inversió de més de 160 milions d’euros.
  • 14.321 infants ja s’han incorporat al curs, amb matrícula oberta durant tot l’any.

Formació Professional i personal docent

  • 165.000 places disponibles, 43 nous títols i 17 cursos de especialització.
  • Incorporació de 1.482 docents més, amb un total de 83.592 professionals.
  • Ratios per sota del màxim legal: 21 alumnes infantil/primària, 24 secundària i 28,5 batxillerat.

Salut mental juvenil

  • Implementació del Pla Valencià de Salut Mental i Addiccions, amb professinals sanitaris en els centres i centres de dia especialitzats.
  • Finançament assegurat per quatre anys.

Decret de convivència escolar

  • Regulació de l’ús de dispositius mòbils i reforç de la figura del professor davant la violència física o digital.

Llibertat educativa i equilibri lingüístic

  • 50,53% de les famílies han triat valencià com a llengua base i 49,47% castellà.
  • El 99,8% dels alumnes estudien en la llengua triada.
  • Expedició de més de 100.000 certificats de competència lingüística.

Rovira ha destacat que, tot i la tragèdia de la DANA, la Generalitat continua apostant per la reconstrucció, la gratuïtat, la qualitat educativa i la protecció del professorat, assegurant que les famílies tenen capacitat de decisió sobre l’ensenyament dels fills.

