Antella avança en les mesures per evitar la massificació de l’assut durant l’època estival

L’Assut d’Antella reprèn la calma després d’un estiu de massificació i incidents amb banyistes
L’Ajuntament estudia declarar-lo Paratge Natural Municipal i implantar mesures de seguretat i accés regulat
L’Assut d’Antella ja respira tranquil·l després d’un estiu marcat per la massificació del paratge natural. Tot i que encara hi ha qui s’anima a provar les aigües fredes de l’assut, el paisatge és ben diferent al d’un estiu marcat pel rècord de visitants.
Un col·lapse que va provocar fins i tot un intent d’agressió d’uns banyistes a l’alcaldessa, Eugenia García, dos regidors i un treballador, arran de la negativa a pagar els 15 euros de l’aparcament.
L’alcaldessa explica que la situació durant l’estiu és insostenible, amb tones i tones de fem extretes de la zona recreativa, vidres trencats, brutícia en l’aigua
L’Ajuntament avança en la declaració de l’assut com a Paratge Natural Municipal i estudia el reforç de la seguretat i l’aplicació d’una taxa per a l’accés al paratge, entre d’altres mesures en coordinació amb la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i la Conselleria de Medi Ambient.