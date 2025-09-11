Comença la sega: AVA-ASAJA alerta que la rendibilitat de l’arròs corre perill

La rendibilitat de l’arròs a l’Albufera en perill per baixada de producció, preus i retall d’ajudes
AVA-ASAJA demana mesures urgents contra plagues i millores en etiquetatge i assegurances
Els arrossers del Parc Natural de l’Albufera enceten la sega del cultiu en unes condicions preocupants. Segons AVA-ASAJA, la rendibilitat del cultiu està en perill a causa d’un descens del 15% de la producció i dels preus en origen, coincidint amb un augment dels costos de producció, la falta de solucions eficaces contra plagues i malalties, i el retall del 22% de les ajudes de la futura PAC.
Les previsions indiquen que la collita d’arròs quedarà reduïda a 95.000 tones, respecte al potencial de 110.000 tones habitual. La causa principal és el brot històric de piricularia, que afecta el 60% de les parcel·les, especialment les varietats Bomba, Albufera i J-Sendra, amb risc de desaparèixer a curt termini.
Reivindicacions del sector:
- Permisos excepcionals de fungicides per combatre la piricularia i altres patògens.
- Millora del segur de l’arròs per ampliar les cobertures i indemnitzacions.
- Clàusula automàtica de salvaguarda de la UE per restablir aranzels quan es superi un cert llindar d’importacions.
- Indicar el país d’origen en l’etiquetatge per evitar confusions amb arròs estranger.
- Mantenir les ajudes de la PAC per reconèixer la contribució ambiental dels arrossars.
- Considerar l’arròs com a producte sensible en acords comercials (Mercosur) per garantir que les importacions compleixin els mateixos estàndards de la UE.
Pel que fa als preus, s’ha registrat un descens del 15% durant l’any, motivat per la recuperació de superfície cultivada en Andalusia i Extremadura i un increment de les importacions, que fins a agost de 2025 han arribat a 1.586.000 tones, de les quals 522.000 tones provenen de Cambodja i Myanmar.
AVA-ASAJA adverteix que, si no es prenen mesures, el sector podria patir pèrdues importants que amenacen la viabilitat econòmica dels arrossars valencians i la seva contribució a espais de gran valor ecològic.