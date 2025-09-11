El guanyador a millor paella del món 2024, jutge en la 64 edició del concurs de paella de Sueca

Paco Rodríguez, guanyador de la millor paella del món 2024, formarà part del jurat a la 64ª edició de Sueca
El concurs reuneix per primera vegada professionals dels cinc continents i rendirà homenatge a les víctimes de la Dana
El guanyador del 63é Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca jutjarà les millors paelles en la nova edició. Després d’emportar-se el premi a la millor paella del món en 2024, Paco Rodríguez, cuiner del Restaurant Miguel i Juani de l’Alcúdia, tornarà a estar present a l’afamat certamen gastronòmic, però esta vegada com a part del jurat.
Una experiència que Rodríguez ja ha viscut abans, tot i que admet que disfruta més cuinant.
Pel que fa al secret per a aconseguir la millor paella del món, a banda de l’estima que cal posar en allò que s’està cuinant, Rodríguez té clar que es tracta d’equilibri.
Rodríguez insisteix que el moment de rebre este premi és indescriptible i expressa els seus millors desitjos per als concursants d’enguany. I és que la 64 edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana de Sueca reunirà per primera vegada professionals dels cinc continents.
Així, concursants de 14 països, dos més que en l’edició anterior, competiran per aconseguir el preuat títol de ‘millor paella del món’, seguint la recepta tradicional del certamen suecà degà. Pel que respecta al tradicional reconeixement com a Paeller d’Honor, enguany l’organització ha volgut rendir un homenatge a totes les persones afectades per la Dana, especialment, al sector hostaler.
El certament tindrà lloc diumenge 14 de setembre al passeig de l’Estació de Sueca.