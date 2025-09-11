La Piscina Coberta Municipal d’Algemesí reobrirà al novembre amb instal·lacions renovades i tarifes reduïdes

La Piscina Coberta Municipal d’Algemesí reobrirà al novembre amb instal·lacions completament renovades
Les noves tarifes inclouen descomptes familiars i un abonament “tot inclòs” per 360 € anuals
L’Ajuntament d’Algemesí preveu que durant el mes de novembre es reobrirà la Piscina Coberta Municipal, completament renovada després dels danys causats per la DANA.
- Les obres, adjudicades a Grupo Sebrig el passat 29 de gener de 2025, han tingut un import de 1.135.907,52 € i han inclòs:
- Substitució de tota la maquinària i instal·lacions hidràuliques, de climatització, elèctriques i de protecció contra incendis.
- Millora del sistema d’evacuació d’aigües i instal·lació de barreres protectores de 1,20 m d’altura.
- Renovació de l’equipament de la sala de musculació, balneari (sauna, bany de vapor i hidromassatges), mobiliari i sistemes informàtics.
- Durant setembre es realitzaran proves hidràuliques i de climatització, i al llarg d’octubre s’obrirà un servei d’atenció al públic per informar sobre els nous serveis i tarifes.
- Gestió municipal: a partir de l’1 de setembre, l’Ajuntament assumirà directament la gestió de la piscina, en compliment d’un acord plenari del 11 de juliol.
- Tarifes reduïdes: s’ha aprovat una nova Ordenança de Preus Públics amb descomptes per a famílies i germans/es. Destaca l’abonament “tot inclòs” (piscina, gimnàs, balneari i activitats de fitness) per 360 € anuals.
L’alcalde, José Javier Sanchis, ha destacat que “la reobertura és un símbol de la capacitat de recuperació de la ciutat després de la DANA” i ha subratllat l’esforç per modernitzar les instal·lacions i fer-les més accessibles a la ciutadania.