Les festes de Bous d’Algemesí ja es comencen a sentir a la població amb la seua plaça de bous

Algemesí prepara la plaça de bous per a les festes posteriors a la Mare de Déu de la Salut
Els cadafalers garanteixen la seguretat del recinte mentre els veïns es preparen per a una setmana de festa i tradició
Les festes de Bous, festa posterior a la setmana gran de la Mare de Déu de la Salut omplin els carrers d’Algemesí de festa i alegria.
Amb l’inici dels treballs per a muntar la plaça de bous, molts cadafals es van trobar amb les fustes plenes de fang, i ara, mesos després, s’han vist obligats a descartar bona part de les que conformaven l’esquelet de la plaça.
Així i tot, la seguretat de la plaça està garantida. Cada cadafal ha seleccionat les fustes en millor estat i ha substituït aquelles que havien quedat malmeses, amb l’objectiu que el recinte puga acollir el públic amb totes les garanties.
S’ha posat especial cura perquè ningú tinga cap problema a l’hora d’accedir als concerts i actes que es viuran en aquest espai central de la festa.
Al mateix temps, cadafalers i festers es preparen per a una setmana intensa, marcada per l’emoció i les ganes de retrobar-se amb la tradició.
La il·lusió és present a cada detall, i enguany encara més, en un moment en què els algemesinencs necessiten viure les festes amb força i deixar-se portar per l’esperit col·lectiu que les caracteritza.
Amb tot a punt, Algemesí es prepara per viure uns dies on la música, la devoció i la convivència tornaran a ser protagonistes.