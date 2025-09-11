Mazón: “El Gemelo Digital és un hito estratègic que combina imatges en 3D i models digitals per a millorar la informació del territori”

El Gemelo Digital permetrà monitoritzar i planificar el territori de València amb informació 3D i models digitals
La Generalitat aposta per la innovació geoespacial per anticipar riscos i modernitzar infraestructures
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha presentat el Gemelo Digital de la província de València, una eina pionera que permet obtenir informació actualitzada, sistematitzada i accessible del territori més enllà dels mapes tradicionals.
Segons Mazón, aquesta tecnologia:
- Monitoritza tota la zona, facilitant una actuació ràpida davant emergències.
- Permet planificar el desenvolupament d’infraestructures, l’ordenació del territori, la protecció del medi ambient i la participació ciutadana.
- Contribueix a pronosticar riscos futurs i a orientar polítiques públiques estratègiques.
El Gemelo Digital s’ha implantat pionerament a la província de València, i el Consell preveu que estiga completament operatiu en tota la Comunitat Valenciana durant aquesta legislatura, convertint-la en la primera autonomia amb un sistema digital complet. Aquesta eina cobreix 23.255 km² i es considera la base de dades cartogràfica més avançada de la història de València, i una de les més destacades d’Europa.
Mazón ha destacat que només algunes regions d’Alemanya, Països Baixos i Escandinàvia desenvolupen projectes similars, mentre que a Espanya només hi ha prototips limitats a àrees metropolitanes, posant així la Comunitat Valenciana a la capdavantera de la innovació geoespacial.
També s’ha ressaltat la importància del Gemelo Digital en la modernització dels sistemes d’alerta en cauces i barrancs, permetent disposar de dades en temps real davant possibles inundacions. Mazón ha demanat al Govern d’Espanya que inverteixi en aquesta modernització.
A més, el president ha recordat que la Generalitat ha assumit pràcticament en solitari la recuperació de les zones afectades per les riades, amb el major desplegament de recursos i capacitats de la història recent d’Espanya, i ha reiterat que aquesta tragèdia hauria de ser una qüestió d’Estat, instaurant la necessitat d’una comissió mixta de coordinació.