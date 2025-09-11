Sanitat modificarà la Llei de Salut per incloure sancions contra agressions al personal sanitari

La Comunitat Valenciana instaurarà multes directes per agressions al personal sanitari
La modificació inclou insults i amenaces digitals i reconeix els professionals com a autoritat pública
La Conselleria de Sanitat de la Comunitat Valenciana modificarà la Llei de Salut per establir un règim d’infraccions i sancions contra les agressions al personal sanitari, permetent que els òrgan competents imposen multes sense necessitat de via judicial.
Aquesta modificació converteix la Comunitat Valenciana en la quarta autonomia amb potestat sancionadora específica davant agressions al sector sanitari, després de Castella-la Manxa, Castella i Lleó i Navarra.
Multes segons la gravetat dels actes:
- Infraccions lleus: 500 a 5.000 €
- Infraccions greus: 5.001 a 15.000 €
- Infraccions molt greus: 15.001 a 60.000 €
Els òrgan competents de Sanitat seran:
- Direcció territorial per agressions lleus
- Secretaria Autonòmica de Sanitat per agressions greus
- Titular de la Conselleria per agressions molt greus
A més, aquests òrgans podran adoptar mesures provisionals, com l’assignació d’un nou professional a la persona infractora en el mateix centre o en un altre.
Novetats destacades:
- Inclusió de insults i amenaces per mitjans digitals o xarxes socials com a falta greu.
- Possibilitat de denunciar sense necessitat de via judicial.
- Reconeixement del personal sanitari com a autoritat pública, reforçant la seva protecció.
- Sistema de tolerància zero i suport integral a la víctima, incloent assessorament i defensa jurídica.
Segons la directora general de Personal, Amparo Pinazo, l’objectiu és garantir la seguretat dels professionals sanitaris, fomentar la notificació de qualsevol agressió i consolidar un entorn de no violència dins del sistema sanitari valencià.