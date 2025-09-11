S’inicien les obres d’enderrocament del Col·legi Carme Miquel d’Algemesí

Comencen les obres d’enderroc del CEIP Carme Miquel d’Algemesí després dels danys de la DANA
Els alumnes tornen a classes en mòduls prefabricats amb mesures de seguretat antiinundacions
El curs escolar ja ha començat a Algemesí amb una imatge ben diferent de la d’altres anys. L’alumnat del CEIP Carme Miquel ha tornat a les classes en unes instal·lacions provisionals després que la Conselleria d’Educació haja ordenat l’enderroc de l’edifici antic, molt afectat pels danys estructurals que va provocar la DANA i el desbordament del riu Magre fa més de deu mesos.
En total, prop de 200 alumnes d’infantil i primària es distribueixen enguany en 70 mòduls prefabricats, instal·lats a una cota d’1,50 metres d’altura com a mesura de prevenció davant possibles inundacions.
Estes unitats s’organitzen en dues plantes i ocupen una superfície de més de 1.300 metres quadrats. L’equip directiu ha optat per un retorn escalonat a les classes, organitzat per cursos, per tal d’evitar aglomeracions i afavorir que els més menuts s’adapten progressivament a les noves aules.
Els mòduls compten amb tots els serveis necessaris per al desenvolupament de l’activitat escolar: aules ordinàries, espais específics per a música, plàstica, informàtica i pedagogia terapèutica, així com menjador, biblioteca i patis amb pista esportiva.
La Conselleria d’Educació ha remarcat en un comunicat que ha estat en contacte permanent amb l’Ajuntament d’Algemesí i amb l’equip docent per coordinar tant l’inici del curs com el procés d’enderroc i planificació del nou centre. Per part seua, el consistori va defensar des del primer moment que l’edifici havia de ser derruït, ja que es trobava a pocs metres del llit del riu i presentava greus riscos per a la seguretat.
El nou col·legi es projectarà també sobre una cota elevada amb criteris antiinundació, amb l’objectiu d’evitar situacions similars en el futur i garantir la protecció de l’alumnat. Actualment, ajuntament i conselleria estudien les possibles ubicacions per a este nou edifici, que hauria de convertir-se en un espai de referència i amb garanties de seguretat per a tota la comunitat educativa.