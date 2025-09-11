Sueca reunirà professionals dels cinc continents en la 64ª edició del Concurs Internacional de Paella Valenciana

Sueca acull la 64ª edició del Concurs Internacional de Paella amb participants de 14 països
El certamen premiarà la millor paella del món i dedicarà un homenatge a les víctimes de la Dana
Diumenge 14 de setembre, Sueca tornarà a situar-se com a epicentre mundial de la paella valenciana amb la 64ª edició del Concurs Internacional de Paella, el certamen gastronòmic més antic d’Espanya.
Enguany, per primera vegada, el concurs comptarà amb participació d’un professional africà, sumant un total de 14 països participants, dos més que l’edició anterior. La cita tindrà lloc al Passeig de l’Estació, on els millors professionals mostraran els seus dots per aconseguir el títol de “millor paella del món” seguint la recepta tradicional suecana.
Semifinals i participants
- Semifinal nacional: Guadalajara
- Semifinal autonòmica: Castelló
- Semifinals internacionals: Osaka (Japó) i Huamantla (Mèxic)
Entre els participants locals destaquen els restaurants Galiana, Jardins Blau Mar i El Rebost, mentre que la participació internacional inclou establiments d’Austràlia, Xile, Equador, Estats Units, França, Anglaterra, Irlanda, Itàlia, Marroc, Perú i República Txeca.
Premis
- Primer, segon i tercer premi a la millor paella de la 64ª edició
- Premis especials per a millor paella de restaurant local, autonòmic, nacional i internacional
El jurat serà format per professionals de reconegut prestigi gastronòmic, acompanyats per un notari que certificarà les decisions. A més, el tradicional reconeixement com a Paeller d’Honor s’ha dedicat enguany a les persones afectades per la Dana, amb especial atenció al sector hostaler.
Suport i patrocinadors
El certamen compta amb el suport d’empreses i entitats com Arroz Dacsa, SIPCAM-INAGRA, Turia, Viel Carrocerías, Caixa Popular, Carmencita, Aceites del Alto Palancia, Bodegas Vicente Gandía, Coca Cola i Llevapaella, entre altres.
Paella decorativa
Enguany, la paella decorativa d’exposició, obra de Teresa Roig, s’ha dedicat al centenari del futbolista suecà Antonio Puchades Casanova, commemorat en el marc de l’Any Puchades 2025.