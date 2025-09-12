Alzijoya impulsa la joieria artesana des d’Alzira amb creacions pròpies

Alzijoya combina artesania tradicional i disseny contemporani per crear joies úniques a Alzira.
La firma ofereix personalització, manteniment i restauració, consolidant-se com a referent local de confiança.
La firma Alzijoya, amb seu al centre comercial Carrefour Alzira, aposta per un concepte de joieria que uneix l’artesania tradicional amb les tendències actuals. El seu taller ofereix peces dissenyades i elaborades amb cura, pensades tant per al dia a dia com per a moments especials.
La marca destaca per la seua capacitat de crear joies personalitzades, adaptades als gustos i necessitats de cada client. Des de dissenys minimalistes fins a propostes més sofisticades, cada creació busca transmetre elegància i autenticitat.
A més de la venda directa, Alzijoya ofereix serveis de manteniment i restauració, donant una segona vida a les peces més estimades. El seu compromís amb la qualitat i el tracte proper ha convertit l’establiment en un referent de confiança per a moltes famílies de la Ribera.