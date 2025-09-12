Alzira commemora el Dia Mundial de l’Alzheimer amb activitats culturals i solidàries en el 25é aniversari de l’AFA

Alzira commemora estos díes el Dia Mundial de l’Alzheimer.
L’Associació de Familiars d’Alzheimer d’Alzira, que enguany celebra el seu 25 aniversari, ha organitzat un complet programa d’activitats que combina xarrades mèdiques, tallers, teatre, poesia i fins i tot una paella solidària.
L’objectiu és donar visibilitat a una malaltia que afecta milers de persones i famílies, i conscienciar la societat sobre la importància de la investigació i el suport als cuidadors.
Durant estos dies, espais com l’Auditori de la Casa de la Cultura, el Gran Teatre o les places del municipi es convertiran en punts de trobada per a reflexionar, compartir experiències i, sobretot, fer comunitat.