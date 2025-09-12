Barrachina anuncia 25 milions d’euros en ajudes per a la indústria agroalimentària valenciana

La Generalitat llança una convocatòria de 25 milions d’euros per a modernitzar i fer més sostenibles les indústries agroalimentàries.
Les ajudes, dins del PEPAC 2023-2027, prioritzaran projectes en zones rurals, cooperatives i inversions amb objectius ambientals.
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha anunciat la convocatòria de 25 milions d’euros en ajudes destinades a inversions en transformació, comercialització i desenvolupament de productes agroalimentaris, dins del PEPAC 2023-2027.
L’anunci s’ha fet durant la seua visita a les instal·lacions de l’empresa Tomates Lis (Mutxamel), on Barrachina ha destacat que “el sector agroalimentari representa el 28,6 % de les exportacions totals de la Comunitat Valenciana, amb un valor de 5.489,6 milions d’euros”.
Dos línies d’ajudes
La convocatòria es dividirà en dos modalitats:
- Inversions amb objectius ambientals, orientades a reducció de consum d’aigua i energia, gestió de residus, introducció d’energies renovables i millora en la depuració d’efluents.
- Inversions amb finalitat productiva, per a equipament, instal·lacions i mitjans destinats a la transformació i comercialització de productes agrícoles.
Beneficiaris
Les ajudes estan dirigides a empreses agroalimentàries, incloent-hi microempreses, PIMEs i cooperatives, amb criteris de prioritat com la creació de noves empreses, l’ús de matèries primeres locals, les certificacions de qualitat i la ubicació en zones rurals.
Antecedents
El conseller ha recordat que en 2024 ja es van destinar altres 25 milions d’euros a la modernització de les indústries agroalimentàries, subratllant que “són un pilar fonamental per a la competitivitat de l’economia valenciana”.
Segons Barrachina, “som la tercera regió exportadora agroalimentària i líders en exportació de fruites, per això hem de donar suport a les nostres empreses”.