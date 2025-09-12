BIOPARC Valencia, líder en la conservació del damán roquero, espècie que va donar nom a Espanya

BIOPARC Valencia lidera la protecció del damán roquero a Espanya amb el naixement d’una nova camada.
L’espècie, relacionada amb l’origen del nom “Hispania”, es pot observar en la zona de la Sabana del parc
BIOPARC Valencia és l’únic lloc d’Espanya on es pot observar el damán roquero (Procavia capensis) i es consolida com a centre de referència a Europa en la seua protecció. El recent naixement d’una nova camada d’esta espècie, inclosa en la Llista Roja de la UICN, aporta esperança per a aquests animals desconeguts, relacionats amb l’origen del nom de la nostra península: “terra de damanes”.
El grup de damans està format per dos mascles i dues femelles, als quals s’afegeixen ara quatre cries que, tot i haver nascut a la vista del públic, per ara romandran en la instal·lació interior per garantir el seu benestar sota la supervisió de l’equip especialitzat. Este naixement és especialment valuós, ja que és el tercer any consecutiu dins del Programa Internacional de Conservació.
Curiositat històrica
Experts assenyalen que el terme romà “Hispania” podria derivar de “I-span-ya”, amb què els fenicis expressaven “terra de damanes”. Realment, es referien a “terra de conills”, que els recordaven als damanes africans.
Ubicació i observació
El damán roquero habita zones rocoses i, a BIOPARC, es pot veure molt a prop dels lleons, en el kopje de la zona que recrea la Sabana, compartint espai amb altres espècies com:
- Cigonyes d’Abdim (Ciconia abdimii)
- Espàtula africana (Platalea alba)
- Estornino soberbi (Lamprotornis superbus)
- Barbudos pechirrojos (Pogonornis dubius)
Activitats i horaris
Aquest setembre és un moment ideal per observar les cries nascudes enguany i també seguir l’evolució dels elefants Makena i Malik, de dos i un any respectivament. Fins al 14 de setembre l’horari de tancament és a les 20h, i posteriorment fins al 12 d’octubre a les 19h.
Com a novetat exclusiva, el BIOPARC ha incorporat una experiència de realitat virtual, La Última Frontera, que permet submergir-se en els fons abissals amb equipament tecnològic i personalitzar l’idioma de la narració.