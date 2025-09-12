Catarroja reforça la seguretat per a les festes majors amb drons i càmeres de vigilància

Catarroja desplega drons, càmeres i dispositius especials per garantir la seguretat en les festes majors.
Mesures contra violències masclistes i consum de substàncies inclouen punts violeta i polseres de detecció química.
El Ajuntament de Catarroja ha acollit la Junta Local de Seguretat, una reunió de coordinació amb motiu de les properes festes majors, presidida per l’alcaldessa Lorena Silvent i acompanyada pel subdelegat del Govern, José Rodríguez, amb la participació de representants de la Policia Local, Policia Nacional, Guàrdia Civil i els equips tècnics d’igualtat i festes.
Segons l’últim informe de seguretat de la Guàrdia Civil, Catarroja és una ciutat segura, amb cifres de delictes contingudes. La Policia Local ha destacat que la majoria de denúncies són per estacionament indegut, una problemàtica accentuada per la falta de garatges operatius després de la DANA. Per a les festes majors, es habilitarà el parking de La Florida per als grans concerts, a més de les zones de Jaime I, avinguda Murcia i Pelayo.
L’alcaldessa Silvent ha assegurat que “la seguretat és una prioritat en les nostres festes”. El dispositiu inclou dues càmeres de seguretat 24 hores al recinte dels concerts, drons, vigilància privada, operatius de Policia Local i membres de Protecció Civil.
La subdelegació del Govern ha reconegut la tasca de l’equip municipal de l’Espai Lilith, amb més de 1.000 intervencions fins a la data. L’equip està format per Policia Local i professionals de salut mental, coordinats amb el departament d’igualtat. Silvent ha destacat el compromís d’aquest equip per preservar la seguretat de totes les dones.
A més, s’ha posat en valor la col·laboració entre la Policia Local i la Guàrdia Civil en la protecció de dones prostituïdes, amb l’objectiu d’erradicar l’explotació sexual.
El lema de la campanya municipal contra les violències masclistes durant les festes és “Tinguem la festa en pau“. Els concerts principals comptaran amb un punt violeta dins del recinte, que començarà mitja hora abans i acabarà mitja hora després dels espectacles. Aquests punts estaran atenduts per professionals que informaran, sensibilitzaran i acompanyaran la ciutadania, en coordinació amb les forces de seguretat.
A més, es repartiran polseres per detectar substàncies de submissió química a les begudes i s’implementaran mesures específiques per garantir la seguretat i fomentar un consum responsable d’alcohol.
Finalment, s’ha tractat l’augment dels delictes a la xarxa. El telèfon per a delictes de cibercriminalitat és el 017, i es poden fer denúncies telemàtiques a la Guàrdia Civil a través de la seva pàgina web.