Dignitat Gatuna de Carcaixent fa balanç positiu de la recaptació per a les protectores afectades pels incendis

La campanya solidària de Dignitat Gatuna recapta fons per a protectores afectades pels incendis forestals.
L’associació destaca la importància de continuar donant suport als col·lectius més necessitats després de la DANA
L’associació Dignitat Gatuna de Carcaixent va encetar a l‘estiu una campanya solidària per recaptar fons per a les protectores afectades pels grans incendis forestals que han assolat el país, moltes de les quals han vist les seues instal·lacions arrasades pel foc.
Una campanya que, amb la tornada a la rutina, la protectora valora molt positivament. Des de Dignitat Gatuna asseguren que volien tornar a la resta de col·lectius tota l’ajuda prestada durant la DANA i que continuaran ajudant les protectores que ho necessiten.
L’associació demana ara persones voluntàries per poder seguir prestant servei a la cinquantena de felins que tenen actualment a les instal·lacions. També, famílies d’acollida, per donar resposta a l’increment d’animals abandonats durant l’estiu i als gats més joves del refugi.
Així, Dignitat Gatuna, espera amb il·lusió el nou refugi municipal projectat a Carcaixent, que espren oferisca una millor qualitat de vida a les desenes de felins que arriben a les seues mans.