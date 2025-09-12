Hotel@n, la solució més completa per a la gestió d’allotjaments

Hotel@n simplifica la gestió d’allotjaments amb reserves, facturació i check-in/out en temps real.
Amb suport de GPS Informatics, ofereix formació gratuïta, actualitzacions periòdiques i gestió mòbil des de qualsevol lloc.
Encara dediques massa temps a tasques repetitives al teu hotel o allotjament turístic? És moment de modernitzar la teua gestió i fer un pas endavant.
Amb Hotel@n pots administrar reserves, check-in i check-out, facturació i atenció al client d’una manera ràpida, intuïtiva i sense complicacions.
El sistema està pensat perquè tingues un control total del teu negoci, amb informació actualitzada en temps real i amb la seguretat d’una eina adaptada a les necessitats del sector. A més, amb Hotel@n Mobile, pots portar la gestió a la butxaca i accedir-hi des de qualsevol lloc i en qualsevol moment.
Amb el suport de GPS Informatics, tindràs servei informàtic personalitzat, amb assessorament professional, instal·lació i formació gratuïta, així com actualitzacions periòdiques que garanteixen el millor rendiment.
Hotel@n és l’aliat perfecte per estalviar temps, millorar l’atenció al client i optimitzar el dia a dia del teu allotjament.
Crida al 962 534 068 i descobreix com Hotel@n pot transformar la manera de gestionar el teu negoci.