Martínez Mus aposta per un model de mobilitat “més resilient i amb alternatives” després de les riuades

El conseller defensa un sistema de transport públic robust i accessible com a eix de la cohesió social i la sostenibilitat.

Després de la DANA, la Generalitat ha restituït infraestructures i serveis amb 57 obres en 28 municipis.

El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha defensat la necessitat d’un model de mobilitat “més resilient i amb alternatives” arran de les lliçons apreses amb les riuades, que van demostrar que el transport públic és la columna vertebral d’una societat cohesionada i sostenible.

Martínez Mus ha participat en la III edició del Mobility Summit, celebrada a Las Naves amb motiu de la Setmana Europea de la Mobilitat, on ha subratllat que cal “planificar i construir infraestructures més robustes i preparades per al futur”, integrant la minimització de riscos com a element clau de la política territorial.

El conseller ha remarcat que el model de mobilitat ha de ser públic, eficient i accessible, per això la Generalitat considera el transport públic una prioritat estratègica.

Resposta a la DANA

Martínez Mus ha recordat que, després de les inundacions d’octubre de 2024, “la mobilitat també va ser sinònim de seguretat i reconstrucció”. Entre les actuacions immediates, ha destacat:

  • La recuperació de la xarxa de Metrovalencia i de 18 carreteres autonòmiques.
  • La posada en marxa de 25 línies d’autobús substitutòries per a garantir el servei en l’àrea metropolitana, que genera més d’un milió de desplaçaments diaris.
  • La reobertura en agost de les últimes carreteres autonòmiques amb solucions definitives.
  • L’execució de 57 obres en 28 municipis per a restituir infraestructures bàsiques locals, en col·laboració amb els ajuntaments.

El conseller ha detallat que ha sigut necessari reconstruir ponts, passarel·les, camins i rutes ciclo-peatonals, restablir línies d’autobús i implantar un sistema de transport públic gratuït en les zones afectades.

Hem après molt d’esta experiència, però encara queda molt per fer en els pròxims anys”, ha conclòs Martínez Mus.

