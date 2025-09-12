Mazón remodelarà el seu Govern el 5 de novembre després de l’eixida pactada de Gan Pampols

Carlos Mazón anuncia una remodelació del seu Executiu el 5 de novembre amb l’eixida de Gan Pampols i canvis en conselleries clau.
La reestructuració reforçarà figures com Martínez Mus, Camarero i Barrachina en el tram final de la legislatura.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat que el pròxim 5 de novembre remodelarà el seu Govern, coincidint amb l’eixida del vicepresident per a la Recuperació, Francisco José Gan Pampols, que ja havia previst deixar el càrrec a finals d’any.
La remodelació suposarà canvis en conselleries i delegacions, i reforçarà el paper d’alguns membres de l’Executiu. Segons fonts consultades, seran tres els consellers clau en esta nova etapa:
- Vicente Martínez Mus, actual responsable de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, que ha sigut reconegut per la seua gestió en la reconstrucció després de la DANA.
- Susana Camarero, vicepresidenta primera, consellera de Serveis Socials, Igualtat i Habitatge i portaveu del Consell.
- Miguel Barrachina, conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca.
Mazón també vol fer un gest al PP de València, en reconeixement a la tasca del president provincial, Vicent Mompó, i del seu equip a la Diputació, a qui ha definit com un “gran baluard de suport” des de la DANA d’octubre de 2024.
Esta serà la tercera remodelació del Govern de Mazón des de la seua presa de possessió:
- La primera, arran de l’eixida de Vox dels governs autonòmics.
- La segona, després de la riuada de 2024, per a afrontar la reconstrucció.
- La tercera, ara, per a encarar el tram final de la legislatura.
Gan Pampols es va incorporar a l’Executiu fa un any amb un mandat temporal, després de la seua experiència com a tinent coronel i responsable en la reconstrucció d’Afganistan. Mazón ha elogiat la seua “excel·lent tasca” i ha expressat públicament el seu afecte i reconeixement.
L’anunci s’ha fet durant el VII Congrés de l’Aigua, Paisatge, Patrimoni i Medi Ambient, celebrat a Elx.