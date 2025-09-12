RIBERA
TELEVISIÓ

Sanitat inicia la vacunació contra els virus respiratoris des de l’1 d’octubre

Inici de la vacunació contra grip, Covid-19 i VRS: prioritat als col·lectius vulnerables

Vacunació escolar i primera immunització d’adults contra el VRS per protegir els més fràgils

La Conselleria de Sanitat començarà el pròxim 1 d’octubre la campanya de vacunació contra els virus respiratoris (gripe, Covid-19 i VRS) per als col·lectius més vulnerables:

  • Persones majors en residències
  • Persones amb discapacitat en centres especials
  • Menors de 6 mesos
  • Alumnat del 2n cicle d’Infantil (3 a 6 anys)

La vacunació per al restant de la població començarà el 15 d’octubre, prioritzant els grups de risc.

Vacunació escolar i VRS en lactants

  • Els centres educatius compten amb un protocol específic que permet vacunar els xiquets i xiquetes en el propi col·legi, facilitant la conciliació familiar.
  • Els menors de 6 mesos ja reben la vacunació contra el VRS durant la temporada de circulació del virus. Els nascuts a partir de l’1 d’octubre seran vacunats en maternitat i els nascuts abans, des de l’1 d’abril fins a l’1 d’octubre, en els centres de salut.
  • Aquesta mesura ha permès evitar més del 80 % dels ingressos hospitalaris en lactants els últims dos anys.

Primera vegada que s’immunitza a adults front al VRS

  • Aquest any, persones majors de 60 anys en residències i adults amb sistema immunitari compromès rebran la vacuna contra el VRS.
  • També es vacunarà a trasplantats de pulmó o de precursores hematopoiètics.
  • L’objectiu és prevenir complicacions greus i ingressos hospitalaris en col·lectius especialment vulnerables.

Residències i centres de discapacitat

  • Uns 35.000 majors en residències rebran les tres dosis conjuntes (gripe, Covid-19 i VRS).
  • Les persones amb discapacitat en centres especials també començaran la vacunació el mateix dia i els usuaris majors de 60 anys o amb sistema immunitari compromès rebran la vacuna del VRS.

Campanya de vacunació escolar

  • Aquest curs, es vacunarà als alumnes dels tres cursos del 2n cicle d’Infantil si les famílies ho autoritzen.
  • La vacuna és intranasal, sense necessitat de pinxet, segura i eficaç, reduint a la meitat el risc de malaltia i evitant fins a 8 de cada 10 ingressos hospitalaris per gripe.
  • L’any passat van participar 38.417 escolars: 6.149 a Castelló, 19.327 a València i 12.941 a Alacant.

El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha destacat que la vacunació salva vides i és una manera de protegir-se un mateix i el seu entorn, especialment els més vulnerables davant els virus respiratoris.

    RELACIONAT

    ® Grup Televisio 2022.
    Tots els drets reservats