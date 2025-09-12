Sanitat inicia la vacunació contra els virus respiratoris des de l’1 d’octubre

Inici de la vacunació contra grip, Covid-19 i VRS: prioritat als col·lectius vulnerables
Vacunació escolar i primera immunització d’adults contra el VRS per protegir els més fràgils
La Conselleria de Sanitat començarà el pròxim 1 d’octubre la campanya de vacunació contra els virus respiratoris (gripe, Covid-19 i VRS) per als col·lectius més vulnerables:
- Persones majors en residències
- Persones amb discapacitat en centres especials
- Menors de 6 mesos
- Alumnat del 2n cicle d’Infantil (3 a 6 anys)
La vacunació per al restant de la població començarà el 15 d’octubre, prioritzant els grups de risc.
Vacunació escolar i VRS en lactants
- Els centres educatius compten amb un protocol específic que permet vacunar els xiquets i xiquetes en el propi col·legi, facilitant la conciliació familiar.
- Els menors de 6 mesos ja reben la vacunació contra el VRS durant la temporada de circulació del virus. Els nascuts a partir de l’1 d’octubre seran vacunats en maternitat i els nascuts abans, des de l’1 d’abril fins a l’1 d’octubre, en els centres de salut.
- Aquesta mesura ha permès evitar més del 80 % dels ingressos hospitalaris en lactants els últims dos anys.
Primera vegada que s’immunitza a adults front al VRS
- Aquest any, persones majors de 60 anys en residències i adults amb sistema immunitari compromès rebran la vacuna contra el VRS.
- També es vacunarà a trasplantats de pulmó o de precursores hematopoiètics.
- L’objectiu és prevenir complicacions greus i ingressos hospitalaris en col·lectius especialment vulnerables.
Residències i centres de discapacitat
- Uns 35.000 majors en residències rebran les tres dosis conjuntes (gripe, Covid-19 i VRS).
- Les persones amb discapacitat en centres especials també començaran la vacunació el mateix dia i els usuaris majors de 60 anys o amb sistema immunitari compromès rebran la vacuna del VRS.
Campanya de vacunació escolar
- Aquest curs, es vacunarà als alumnes dels tres cursos del 2n cicle d’Infantil si les famílies ho autoritzen.
- La vacuna és intranasal, sense necessitat de pinxet, segura i eficaç, reduint a la meitat el risc de malaltia i evitant fins a 8 de cada 10 ingressos hospitalaris per gripe.
- L’any passat van participar 38.417 escolars: 6.149 a Castelló, 19.327 a València i 12.941 a Alacant.
El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, ha destacat que la vacunació salva vides i és una manera de protegir-se un mateix i el seu entorn, especialment els més vulnerables davant els virus respiratoris.