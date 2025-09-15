Agricultura destina 25 milions d’euros a la recuperació d’encauçaments urbans després de la riuada

La Generalitat invertirà 25 milions d’euros en recuperar encauçaments urbans de 28 municipis afectats per les riuades
Els treballs inclouen protecció de talussos, estabilització de marges i restauració de llits fluvials en diverses comarques
La Generalitat ha posat en marxa un pla especial per a recuperar els encauçaments urbans en els municipis més afectats per les riuades. La inversió global és de 25 milions d’euros i beneficiarà 28 localitats de la Foia de Bunyol, l’Horta Sud, la Ribera Alta, els Serrans, la Plana d’Utiel-Requena i el Camp de Túria.
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha visitat les obres de protecció del barranc de la Sechara a Cheste, amb una inversió de 2,4 milions d’euros. Segons ha explicat, “estes obres són essencials per a protegir la ciutadania davant futures inundacions i anticipar-nos als riscos”.
Tot i que la competència dels llits fluvials correspon al Govern d’Espanya a través de la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, la Generalitat ha decidit actuar per a accelerar la recuperació i donar suport als ajuntaments.
Distribució de les inversions per comarques
- Foia de Bunyol: 5,65 M€ per a treballs a Alborache, Bunyol, Cheste, Godelleta i Yátova (encauçaments, protecció de talussos i camins).
- Horta Sud: 9,73 M€ per a Alcàsser, Beniparrell, Catarroja, Picassent, Torrent i pedanies del sud de València (estabilització de marges i reparació de talussos).
- Ribera Alta: 3,30 M€ per a Algemesí, Alginet, Alzira, Benifaió, Carlet, Guadassuar, l’Alcúdia, Turís, Montroi i Montserrat (restauració de marges i zones recreatives).
- Serrans: 385.820 € per a Calles i Sot de Chera (reparació de marges i llits).
- Plana d’Utiel-Requena: 3,78 M€ per a Chera, Caudete de les Fonts, Requena i Utiel (protecció de talussos i encauçaments).
- Camp de Túria: 24.869 € per a Llíria (construcció d’una escullera vial).