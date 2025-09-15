Alzira inicia les obres de protecció contra incendis al Racó i al Respirall

Alzira inicia la creació de faixes perimetrals de 30 metres per protegir les urbanitzacions del Racó i el Respirall davant incendis
L’Ajuntament assumeix els treballs després que molts propietaris no compliren les tasques exigides, destacant la importància del manteniment continu
L’Ajuntament d’Alzira ha començat este 15 de setembre de 2025 les obres de la primera fase per crear una faixa perimetral de protecció contra incendis a les urbanitzacions del Racó i del Respirall.
L’objectiu és reforçar la seguretat de les cases i dels veïns que viuen en esta zona, situada molt a prop de terreny forestal i amb un risc elevat en cas de foc.
Des de l’empresa encarregada dels treballs expliquen que les faixes perimetrals servixen per protegir les zones urbanes. Es tracta de generar una franja d’uns 30 metres on es reduïx la massa forestal, s’elimina la vegetació més pròxima, es realitza un clareig i una poda selectiva, i finalment es desbrossa tota la zona, deixant només els arbres més adequats.
Esta actuació subsidiària s’ha posat en marxa perquè, després de superar el termini legal de sis mesos des de la publicació de l’ordre d’execució al BOP i de les posteriors inspeccions, s’ha comprovat que la majoria de propietaris no havien realitzat les tasques exigides. Davant esta situació, l’Ajuntament d’Alzira ha decidit assumir els treballs, tal com permet la Llei de procediment administratiu comú, i més encara tenint en compte l’alt risc d’incendi que comporta l’emergència climàtica.
Els veïns, per la seua banda, reconeixen que estan preocupats: asseguren que la massa forestal està molt pròxima a les vivendes i reclamen un manteniment constant que els done seguretat.
Una altra veïna recorda que ja en 2017 es va elaborar un pla de prevenció, però moltes de les mesures previstes no es van arribar a executar. Explica també la importància de l’autoprotecció, és a dir, que cada propietari mantinga la seua parcel·la neta i en condicions per reduir el risc d’incendi. Assegura que, en el seu cas, sí que tenen totes les tasques al dia, però reclama més manteniment general en l’entorn.
A banda de l’execució d’esta franja de seguretat, les associacions veïnals recorden que també és fonamental garantir el manteniment de l’interior de les urbanitzacions i fer un seguiment real d’estos plans, per evitar que tornen a quedar-se sobre el paper.