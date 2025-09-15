Barrachina reclama al Govern d’Espanya defensa ferma del camp i dels agricultors jubilats

Barrachina exigeix al Govern d’Espanya una postura ferma davant la reforma de la PAC per protegir els agricultors valencians
Alerten que la Comunitat Valenciana podria perdre 52 milions d’euros i deixar 28.000 agricultors, inclosos jubilats, sense ajudes
El conseller d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca, Miguel Barrachina, ha exigit al Govern d’Espanya que adopte una postura clara i contundent en el debat europeu sobre la reforma de la Política Agrària Comuna (PAC).
Segons Barrachina, la Comunitat Valenciana podria perdre 52 milions d’euros anuals en ajudes, deixant 28.000 agricultors sense suport, dels quals 24.000 són jubilats, i posant en risc 300.000 hectàrees de cultiu, el 60 % de la superfície agrícola actual.
El conseller ha criticat que, mentre el ministre d’Agricultura afirma defensar el camp, els seus tècnics ja treballen en el redactat de la nova normativa. Ha insistit que cal liderar a Europa un rebuig total a qualsevol proposta que suposi retalls, augment de burocràcia o supressió de la gestió regional de les ajudes.
Barrachina ha posat especial èmfasi en els agricultors jubilats que continuen treballant les seves terres. Ha destacat que la seva exclusió de les ajudes seria especialment perjudicial per a la Comunitat Valenciana, on l’edat mitjana dels agricultors supera els 65 anys, i ha defensat que aquests professionals continuïn rebent suport en igualtat de condicions, assegurant el manteniment de terres i la sostenibilitat del medi rural.
El conseller ha conclòs que cal una PAC que afavorisca la producció, la modernització i el manteniment de l’ocupació rural, sense que el camp es convertisca en moneda de canvi en negociacions polítiques.