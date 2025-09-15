Benifaió reforça el seu compromís amb la transparència

L’Ajuntament amplia el portal i la web per fer la informació més accessible i comprensible
Benifaió continua utilitzant la metodologia Infoparticipa per reforçar la transparència i el bon govern
L’Ajuntament de Benifaió continua treballant per a millorar la transparència municipal, reforçant les actuacions iniciades en anys anteriors per a garantir una gestió més oberta i accessible.
El consistori, amb el suport econòmic de la Generalitat Valenciana i la Diputació de València, gràcies a la subvenció 2025 destinada al foment de la transparència i el bon govern en l’àmbit local, ampliarà el contingut del seu portal de transparència i de la pàgina web, a més de fer més entendible la informació ja publicada.
Segons el regidor d’Innovació i Transparència, Ivan Egea, l’Ajuntament seguirà utilitzant la metodologia Mapa Infoparticipa, una iniciativa acadèmica que revisa anualment el nivell de transparència de les corporacions locals valencianes basant-se en una sèrie d’indicadors.
La alcaldessa Marta Ortiz ha destacat que l’adequació del portal de transparència consolida el compromís del municipi amb el bon govern, posicionant Benifaió com un referent en gestió oberta i transparent.