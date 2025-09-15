El Consorci de la Ribera clausura la 5a edició del Descens del Riu Xúquer

Desenes de participants gaudeixen de l’esport, la natura i l’ambient familiar al Descens del Riu Xúquer
La cinquena edició consolida l’esdeveniment com una referència esportiva i mediambiental a la comarca
El Consorci de la Ribera, junt amb els ajuntaments d’Alzira, Algemesí, Sumacàrcer, Antella, Sueca, Fortaleny i Cullera, ha celebrat el quart i últim descens de la cinquena edició del Descens del Riu Xúquer, que recorre prop de 12 km entre Fortaleny i Cullera.
La iniciativa, ja consolidada dins del calendari esportiu i mediambiental de la comarca, ha reunit desenes de participants que han gaudit del riu com a espai natural i de convivència. L’organització va establir un dispositiu complet de seguretat i logística, amb autobusos de suport, punts de recollida de dorsals i guarda d’objectes personals. A més, es van donar recomanacions sobre equipament, protecció solar i hidratació, garantint una experiència segura i respectuosa amb l’entorn.
L’activitat, d’una durada aproximada de tres hores, va combinar esport, natura i ambient familiar, destacant la importància de cuidar el Xúquer com a patrimoni natural i paisatgístic.
El Consorci de la Ribera ha fet una valoració molt positiva de la jornada i de la cinquena edició en conjunt, posant de manifest la consolidació del Descens del Xúquer com a esdeveniment de referència a la Comunitat Valenciana.